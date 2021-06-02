Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шиманьски — о новом контракте с «Динамо»: «Я счастлив, что это произошло»

15:53
Себастьян Шиманьски. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Себастьян Шиманьски. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Теги:

Полузащитник сборной Польши Себастьян Шиманьски прокомментировал продление контракт с «Динамо» на пять лет.

«Мне в «Динамо» очень комфортно. Я вижу, как развивается клуб, кроме того, я сам хорошо расту здесь как футболист и личность. Болельщики даже признали меня лучшим игроком в сезоне — это невероятно и очень ценно. В России сильная лига, играть здесь интересно. Вместе с клубом мы пришли к выводу, что подписание нового контракта — самое лучшее решение. Я счастлив, что это произошло. У нас амбициозные цели и есть отличные возможности для их реализации. Со своей стороны приложу все силы для их достижения», — приводит слова Шиманьски сайт «Динамо».

На данный момент в его активе в общей сложности 54 матча за «Динамо», в которых он забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/dinamo-prodlilo-kontrakt-s-sebastianom-simanski

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Украинский футболист отреагировал на возможный переход Ярмоленко в «Спартак»: «Что политиков слушать? Пусть идет»
Стало известно время начала четвертьфинала ЧМ-2021 Россия — Канада
«Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать». Что говорят о матче Россия — Канада
Что ждет Россию, если победим Канаду? Разбираем сетку плей-офф чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы