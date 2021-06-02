Шиманьски продлил контракт с «Динамо» на пять лет
15:48
Полузащитник Себастьян Шиманьски подписал новый долгосрочный контракт с командой. Польский хавбек заключил договор на 5 лет, сообщает пресс-служба клуба в Instagram.
Шиманьски перешел в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. На данный момент в его активе 54 матча за «Динамо», в которых он забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач.
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