Шиманьски продлил контракт с «Динамо» на пять лет

Полузащитник Себастьян Шиманьски подписал новый долгосрочный контракт с командой. Польский хавбек заключил договор на 5 лет, сообщает пресс-служба клуба в Instagram.

Шиманьски перешел в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. На данный момент в его активе 54 матча за «Динамо», в которых он забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач.