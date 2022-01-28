«Если бы были какие-то факты, это рассматривал суд и меня бы посадили». Газизов ответил на обвинения Заремы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на обвинения бывшего члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой.

«Мы давно находимся не на кухне, а в правовом поле. Есть факты, события — а остальное не работает. Эти набросы для кого? Мне бы не хотелось опускать до этого. Мне это не нужно. Факты с Кокориным и Соболевым? Если есть факты, пусть предоставит это в суде. Ничего нет. Если бы было что-то, то это рассматривал суд. Давно бы уже все принесли, наказали и меня бы посадили. Мне нет смысла переживать. Мы находимся в правовом поле. Оно и решит, кто прав и виноват».

Ранее Зарема заявила, что Газизов пытался пользоваться своей должностью ради личной выгоды.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме. 21 января сообщалось, что Газизов обратился в суд с иском о восстановлении в должности генерального директора красно-белых.