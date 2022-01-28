Салихова: «Динамо» так накручивает диджитал! Подозрительно работают"

Салихова обвинила «Динамо» в накрутке на ютубе

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что Динамо подозрительно работает на своем канале в YouTube.

«Динамо» — чемпион? Кстати, «Динамо» так накручивает диджитал! Они пишут — 500 просмотров, а в итоге 35-50 комментариев. Подозрительно работают", — сказала Салихова в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

По результатам исследования взаимодействий (лайки, дизлайки, комментарии и просмотры) пользователей на YouTube-каналах российских футбольных клубов Динамо заняло первое место в 2021 году. На канале бело-голубых общее число взаимодействий составило 18,2 миллиона.

На втором месте находится «Зенит» (10,5 миллиона), на третьем — «Спартак» (7,88).