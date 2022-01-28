Зарема Салихова сделала резкое заявление о Газизове, Кокорине и Урунове в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов пытался пользоваться своей должностью ради личной выгоды.

«Он «Спартак» использовал как донора. Свой личный финансовый донор и донор для «Уфы». За спиной пытался наших игроков, например Игнатова, загонять в бесплатные аренды. Я была против», — заявила Салихова в эфире программы «Есть тема».

Также Салихова отметила, что Газизов подписывал слишком невыгодные для клуба контракты с Остоном Уруновым и Александром Кокориным.

«У Кокорина и Урунова была геометрическая прогрессия за результативные действия. Взял его личного массажиста. Это было вредительство. Эти действия не были согласованы: «Он сказал, это личная его инициатива и ответственность», — добавила Салихова.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме. 21 января сообщалось, что Газизов обратился в суд с иском о восстановлении в должности генерального директора красно-белых.