«Пусть варит картошку на кухне». Ветеран ЦСКА резко высказался о Зареме Салиховой

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой о бывшем генеральном директоре «Спартака» Шамиле Газизове.

«Это не ее собачье дело! Пусть занимается хозяйством, картошку варит на кухне! Вот это ее дело. В футбол она пусть не лезет. На кухне пусть занимается, если там умеет что-то делать. А так никаких жен, девушек нельзя и близко подпускать к футболу!» — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее, 28 января, Зарема Салихова заявила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов пытался пользоваться своей должностью ради личной выгоды..