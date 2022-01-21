Газизов о новом иске: «Все будет решаться в суде, ничего не буду объяснять»
Шамиль Газизов прокомментировал новый судебный иск к «Спартаку»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новый судебный иск к «Спартаку».
«Ничего не буду объяснять. Все будет решаться в суде. Когда заседание? Еще не знаю, только пришли документы. Суд только их принял», — сказал Газизов «СЭ».
Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме.
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|14:00
|
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|- : -
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|
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|
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|
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|
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|28.02
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Уфа
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|1
|2
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|1
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