Газизов о новом иске: «Все будет решаться в суде, ничего не буду объяснять»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новый судебный иск к «Спартаку».

«Ничего не буду объяснять. Все будет решаться в суде. Когда заседание? Еще не знаю, только пришли документы. Суд только их принял», — сказал Газизов «СЭ».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме.