«Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат» могут стать соперниками «Спартака» на Зимнем Кубке РПЛ

Как стало известно «СЭ», с большой долей вероятности, в Winline Зимнем Кубке РПЛ помимо российских «Спартака» и «Ростова» примут участие «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ и казахстанский «Кайрат». В данный момент организаторы утрясают последние детали переговоров с иностранными командами, после чего состав участников будет объявлен официально.

В прошлом году в турнире приняли участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Трофей достался красно-белым.