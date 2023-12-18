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Сегодня, 11:56

Аршавин заявил, что уровень РПЛ снизился из-за отъезда легионеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о нынешнем уровне РПЛ.

«Лига деградирует? Трудно определить. Но по идее уровень все равно стал слабее, потому что легионеры уезжали. Приезжают послабее тех, которых могли себе позволить раньше. Самый интригующий сезон за последние пять лет? Всегда все за что-то борются, всегда хотят выиграть. Просто сейчас такая ситуация, что «Зенит» к зимнему перерыву не ушел в отрыв. Хотя с другой стороны, «Зенит» редко уходил в большой отрыв. У клубов амбициозные руководители, — хотят выиграть и в эти пять лет хотели выиграть», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-arshavin-uroven-rpl-snizilsya-iz-za-ot-ezda-legionerov-priezzhayut-futbolisty-poslabee/
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
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«Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат» могут стать соперниками «Спартака» на Зимнем Кубке РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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