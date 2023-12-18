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Фролов назвал Акинфеева легендой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, как относится к словам президента ЦСКА Евгения Гинера, который высказал мнение, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев превзошел Льва Яшина и Рината Дасаева.

«Игорь, кончено, легенда, выиграл много, в том числе, в Европе. Превзошел ли он кого-то... Я читал интервью, в котором Игорь говорит, что ему неудобно, когда его сравнивают с такими легендами. Но для нашего поколения Акинфеев — такая же легенда, как и Яшин, Дасаев», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».

Акинфеев сыграл за ЦСКА 757 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной сборной России футболист провел 111 игр. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Акинфеев вместе с командой дошел до 1/4 финала турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-frolov-dlya-nashego-pokoleniya-akinfeev-takaya-zhe-legenda-kak-yashin-i-dasaev/
Евгений Фролов
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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