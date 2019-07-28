Сергей Хусаинов: "Живоглядов получил выгоду в том эпизоде. Это пенальти в ворота "Локо"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что Владислав Безбородов должен был ставить пенальти в ворота с "Локомотива" в дерби с ЦСКА. На 7-й минуте встречи мяч попал в руку защитнику железнодорожников Живоглядову, когда тот пытался его обработать. В итоге рефери прибегли к помощи ВАР. Вердикт Безбородова – спорный мяч.

– Желтой нет, пенальти есть – считает Хусаинов.

– Мяч разве не попал просто Живоглядову в руку?

– Защитник получил преимущество в том эпизоде.

– Преимущество?

– Да. Понятно, что футболист допустил технический брак при обработке. Фол по неосторожности. Но мяч остался у Живоглядова. Поэтому дисциплинарных санкций здесь нет, но пенальти нужно было ставить. Обидно, досадно... Но если бы нападающий был в этой ситуации, Безбородов расценил бы это как то, что форвард подыграл себе рукой.

Живоглядов пытался обойтись без руки, но так получилось. Непреднамеренный фол, получил преимущество, получил выгоду из момента. С другой стороны, Влада где-то можно понять.

– В смысле?

– Пенальти по букве закона, но не по духу игры... Безбородов поступил дипломатично.

– При этом прибег к помощи ВАР...

– ВАР – это не истина. (Виталий Айрапетов)

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