Сердар Азмун: «Надеюсь, что буду играть за «Зенит» еще долгие годы»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун выразил надежду, что он надолго останется в команде.

— Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как «Зенит», и делает это успешно, то это происходит благодаря поддержке партнеров, болельщиков, тренеров и работников клуба, — цитирует иранца официальный сайт УЕФА. — У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают. У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Зенит» и забил восемь мячей при шести голевых передачах.

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