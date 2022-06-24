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Сегодня, 15:26

Семин считает, что участие Овечкина в футбольном матче за «Динамо» поможет подготовке к сезону НХЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на участие нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче «Динамо» — «Амкал».

«Александр сам знает, что делать. Это выдающийся наш спортсмен. Думаю, для дальнейшей подготовки следующего сезона это будет замечательно. Тем более раньше хоккеисты и футболисты в межсезонье подготовку проводили, где были различные виды спорта. Мы играли в хоккей, а они играли в футбол летом. И так готовились к сезону. Это интересно будет. Мы, наверное, на это пойдем. Надо только знать время. Александру удачи. Думаю, он и так забьет», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Товарищеский матч между бело-голубыми и командой блогеров пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня.

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
Юрий Семин
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