Семин считает, что участие Овечкина в футбольном матче за «Динамо» поможет подготовке к сезону НХЛ
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на участие нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче «Динамо» — «Амкал».
«Александр сам знает, что делать. Это выдающийся наш спортсмен. Думаю, для дальнейшей подготовки следующего сезона это будет замечательно. Тем более раньше хоккеисты и футболисты в межсезонье подготовку проводили, где были различные виды спорта. Мы играли в хоккей, а они играли в футбол летом. И так готовились к сезону. Это интересно будет. Мы, наверное, на это пойдем. Надо только знать время. Александру удачи. Думаю, он и так забьет», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
Товарищеский матч между бело-голубыми и командой блогеров пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня.
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4
|Краснодар
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5
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6
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7
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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