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В «Динамо» сообщили о подготовке праздничной программы к столетию клуба

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что в честь столетия московского клуба будет организована большая праздничная программа.

«Столетие? У нас большая программа. Но не хотелось бы ничего раскрывать, потому что мы сами внутри согласовываем. Вы обо всем узнаете. Может, один матч проведем в особенной форме. В Москве будет ряд мероприятий, но не буду раскрывать деталей», — заявил Пивоваров.

В 2022-м клубу исполнилось 99 лет. По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ.

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