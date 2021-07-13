Семин: «Российскому футболу нужны реформы. Необходимо устроить масштабную дискуссию»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о реформах лиг в российском футболе. 13 июля РФС опубликовал заявление по этому поводу.

«Российскому футболу определенно нужны реформы, — сказал Семин «СЭ». — Они должны затрагивать юношеский футбол. Подобные преобразования у нас уже были, когда выходили 6 команд. Это ни к чему хорошему не привело. Единственное, что стало меньше людей ходить на стадионы. Конкретного результата, который планировали, так и не достигли».

Семин также считает, что для проведения реформ необходимо привлечь людей, которые много лет работают в футболе.

«В первую очередь необходимо обратить внимание на место откуда приходят футболисты. Изменения нам точно нужны. С чего начать? Необходимо провести дискуссию с теми людьми, которые много лет работают в футболе. Это обсуждение должно быть масштабным, ибо необходимо выслушать мнение каждого», — добавил Семин.

В РФС объяснили, зачем нужны реформы лиг //

В РФС объяснили, чего хочет союз от новой пирамиды российского футбола //

РФС рекомендовали убрать количественные ограничения в российском футболе //

В РФС рассказали о текущем формате РПЛ и предложили альтернативные