Аршавин прокомментировал решение отдать полузащитника Михайлова в аренду «Шальке»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин прокомментировал решение отдать полузащитника Ярослава Михайлова в аренду в «Шальке».

«Ярослав — футболист центральной зоны, левоногий. Он может сыграть на любой позиции: и «шестерку», и «восьмерку», и даже «десятку». Одна из его сильных сторон — выполняет огромный объем работы, и черновой, и созидательной — да и вообще отличный парень по отношению к футболу и к жизни. Проявил себя хорошо, был одним из лидеров молодежной команды. Планировали, что в этом сезоне он будет играть за «Зенит-2», но судьба распорядилась по-другому.

Мы предложили четырех футболистов, которые, на наш взгляд, могли бы потянуть бундеслигу-2 — выбор пал на Ярослава. Мы предложили, чтобы сначала он приехал и потренировался с «Шальке» — и он смог произвести позитивное впечатление на тренера. Дальше уже клубы легко договорились. Для Ярослава тоже первостепенна была возможность попробовать себя в немецком футболе.

Он переходит в аренду на один год, но никаких ограничений мы для него и для себя не ставим. Если он сможет закрепиться в «Шальке-04», будет востребован в Германии — мы готовы его оставить там.

Он будет играть среди мужчин, в другой стране, с другой культурой и другими тренировками — сможет по-другому взглянуть на футбол, что поможет его развитию. Он уже успел этим летом потренироваться с нашей основной командой — будет знать и понимать, что лучше для него, как это происходит за границей и в России», — сказал Аршавин в интервью сайту «Зенита».

В минувшем сезоне 18-летний Михайлов выступал за молодежную команду «Зенита». На его счету 19 матчей в молодежной лиге и 6 — в ЮФЛ-1.