Семин назвал главные факторы чемпионства «Локомотива» в 2018 году — последнего до гегемонии «Зенита»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, какие факторы, на его взгляд, были ключевыми в чемпионстве его «Локомотива» в 2018 году — последнем перед гегемонией «Зенита».

— Вы были последним чемпионом России до уже почти пятилетней гегемонии «Зенита».

— Надо меня возвращать, чтоб нарушить эту серию «Зенита»! (смеется)

— Понимаете, что было главным в том чемпионстве 2018 года?

— Ключевыми были два сбора перед сезоном. Второй был очень тяжелым. Зато тогда у нас и сложилась очень хорошая команда, у меня были отличные игроки, такие как Фарфан, Чорлука, Кверквелия и многие другие. Это был лучший их год в России, особенно у иностранцев. Но не только. У капитана Игоря Денисова тоже был лучший сезон! Игроки поняли: сейчас или никогда мы должны выиграть чемпионат.

Они были устремлены и хорошо подготовлены. Причем и к первой части сезона, и ко второй. А мастерство у них было. Где сейчас найдешь в РПЛ таких игроков, как Мануэл Фернандеш? Ну, может, у «Зенита» два таких есть. Если в самом начале я сомневался в Фарфане и имел на это право, поскольку у него было 10 кг лишнего веса, то потом он своей работой и игрой эти сомнения развеял. Перуанец одарен от природы, и если бы не серьезная травма колена, то мог бы еще играть.

— С кем-то из той команды отношения поддерживаете?

— Периодически. Как-то посылали друг другу эсэмэски с Фарфаном. У меня со всеми хорошие отношения! Мы успешно закончили дело, которое нам доверили. Сработали все вместе.

После чемпионства «Локомотива» в сезоне-2017/18 «Зенит» становился чемпионом России четыре раза подряд. После 21-го тура сезона-2022/23 команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице с отрывом в 7 очков от идущего вторым «Ростова».