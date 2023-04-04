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Сегодня, 09:40

Семин назвал главные факторы чемпионства «Локомотива» в 2018 году — последнего до гегемонии «Зенита»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, какие факторы, на его взгляд, были ключевыми в чемпионстве его «Локомотива» в 2018 году — последнем перед гегемонией «Зенита».

— Вы были последним чемпионом России до уже почти пятилетней гегемонии «Зенита».

— Надо меня возвращать, чтоб нарушить эту серию «Зенита»! (смеется)

— Понимаете, что было главным в том чемпионстве 2018 года?

— Ключевыми были два сбора перед сезоном. Второй был очень тяжелым. Зато тогда у нас и сложилась очень хорошая команда, у меня были отличные игроки, такие как Фарфан, Чорлука, Кверквелия и многие другие. Это был лучший их год в России, особенно у иностранцев. Но не только. У капитана Игоря Денисова тоже был лучший сезон! Игроки поняли: сейчас или никогда мы должны выиграть чемпионат.

Они были устремлены и хорошо подготовлены. Причем и к первой части сезона, и ко второй. А мастерство у них было. Где сейчас найдешь в РПЛ таких игроков, как Мануэл Фернандеш? Ну, может, у «Зенита» два таких есть. Если в самом начале я сомневался в Фарфане и имел на это право, поскольку у него было 10 кг лишнего веса, то потом он своей работой и игрой эти сомнения развеял. Перуанец одарен от природы, и если бы не серьезная травма колена, то мог бы еще играть.

— С кем-то из той команды отношения поддерживаете?

— Периодически. Как-то посылали друг другу эсэмэски с Фарфаном. У меня со всеми хорошие отношения! Мы успешно закончили дело, которое нам доверили. Сработали все вместе.

После чемпионства «Локомотива» в сезоне-2017/18 «Зенит» становился чемпионом России четыре раза подряд. После 21-го тура сезона-2022/23 команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице с отрывом в 7 очков от идущего вторым «Ростова».

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

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Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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