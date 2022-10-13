Семак: «Предстоящий чемпионат мира придает Ловрену мотивации»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре защитника Деяна Ловрена.

«Деян действительно выглядит уверенно, он всегда работает на максимуме своих возможностей. Он профессионал до мозга костей. Конечно, предстоящий чемпионат мира придает ему мотивации», — сказал Семак.

В текущем сезоне 33-летний хорват провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Сборная Хорватии на ЧМ-2022 в группе F сыграет с Бельгией, Канадой и Марокко.