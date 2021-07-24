Семак: «Предложений не было, Карпину желаю удачу, буду за него болеть»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Химками» (3:1) в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ прокомментировал назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
Семак пожелал коллеге удачи и отметил, что ему не предлагали этот пост.
«Предложений не было, Карпину желаю удачу, буду за него болеть», — отметил Семак.
Напомним, 23 июля, РФС объявил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения. (Антон Иванов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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