Слуцкий: «Результаты последних товарищеских матчей вызывают тревогу»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил, в каком состоянии команда подходит к матчу 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака».
«Сезон покажет, как мы отработали сборы. Результаты последних товарищеских матчей вызывают тревогу. Надеюсь, что последние неудачи мы сможем преодолеть.
В составе нет принципиальных изменений. Нельзя сказать, что команда принципиально иная вступает в сезон.
Вопрос в том, как мы будем играть, а не в том, на что претендуем», — сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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