Семак — об уходе «виража»: «Это повлияло на команду, но то, что произошло на матче с ЦСКА — очень странно»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об уходе фанатов во время матча 17-го Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2).
— Повлияло ли на команду то, что на 60-й минуте ушел «вираж»? Как вы относитесь к акции?
— Конечно, повлияло. Болельщики — 12-й игрок, всегда сложно играть в гостях. Отношусь я к этому, как и большинство людей. Обобщать то, что произошло после матча — неправильно. Людей, который сидели и ждали на трибуне, поставили в такую ситуацию, что они при такой организации матчей не хотят ходить на футбол и поддерживать свои клубы. Я понимаю, что футбол для болельщиков, для фанатов. Есть определенные правила, но, думаю, решать это можно другим способом. Тем более никаких беспорядков на нашем матче с ЦСКА не было. Были только файеры, насколько я знаю. То, что произошло — очень странно. То, что болельщики обращают внимание на этот вопрос — это факт. Они объединяются и говорит на тему событий, которые случаются. Я за тех болельщиков, которые приходят на матчи и поддерживают команду, не нарушая правил.
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