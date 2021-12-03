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Семак — об уходе «виража»: «Это повлияло на команду, но то, что произошло на матче с ЦСКА — очень странно»

21:43
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об уходе фанатов во время матча 17-го Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2).

— Повлияло ли на команду то, что на 60-й минуте ушел «вираж»? Как вы относитесь к акции?

— Конечно, повлияло. Болельщики — 12-й игрок, всегда сложно играть в гостях. Отношусь я к этому, как и большинство людей. Обобщать то, что произошло после матча — неправильно. Людей, который сидели и ждали на трибуне, поставили в такую ситуацию, что они при такой организации матчей не хотят ходить на футбол и поддерживать свои клубы. Я понимаю, что футбол для болельщиков, для фанатов. Есть определенные правила, но, думаю, решать это можно другим способом. Тем более никаких беспорядков на нашем матче с ЦСКА не было. Были только файеры, насколько я знаю. То, что произошло — очень странно. То, что болельщики обращают внимание на этот вопрос — это факт. Они объединяются и говорит на тему событий, которые случаются. Я за тех болельщиков, которые приходят на матчи и поддерживают команду, не нарушая правил.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:2
Ростов
Голы
Полоз, 11 (0:1), Комличенко, 25 (0:2), Клаудиньо, 31 (1:2), Клаудиньо, 69 (2:2)
Зенит
Кержаков Чистяков (Ловрен, 37 ) Дуглас Сантос Караваев Ракицкий Вендел Клаудиньо Кузяев (Мостовой, 79 ) Ерохин (Барриос, 46 ) Малком (Азмун, 46 ) Дзюба (Сутормин, 84 )
Ростов
Песьяков Терентьев (Лангович, 70) Калинин Баштуш Осипенко Мелехин (Сухомлинов, 83) Альмквист Глебов Байрамян Полоз (Фольмер, 79) Комличенко (Соу, 70)
Предупреждения
Чистяков 9, Ракицкий 27, Ерохин 42, Клаудиньо 78, Сутормин 86  -  Глебов 29, Комличенко 54, Терентьев 60, Калинин 61, Мелехин 80
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Турбин (Дмитров) Курочкина Богданов (Верея)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Анна Горшкова все материалы автора

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