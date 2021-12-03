Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об уходе фанатов во время матча 17-го Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2).

— Повлияло ли на команду то, что на 60-й минуте ушел «вираж»? Как вы относитесь к акции?

— Конечно, повлияло. Болельщики — 12-й игрок, всегда сложно играть в гостях. Отношусь я к этому, как и большинство людей. Обобщать то, что произошло после матча — неправильно. Людей, который сидели и ждали на трибуне, поставили в такую ситуацию, что они при такой организации матчей не хотят ходить на футбол и поддерживать свои клубы. Я понимаю, что футбол для болельщиков, для фанатов. Есть определенные правила, но, думаю, решать это можно другим способом. Тем более никаких беспорядков на нашем матче с ЦСКА не было. Были только файеры, насколько я знаю. То, что произошло — очень странно. То, что болельщики обращают внимание на этот вопрос — это факт. Они объединяются и говорит на тему событий, которые случаются. Я за тех болельщиков, которые приходят на матчи и поддерживают команду, не нарушая правил.