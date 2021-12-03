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Слуцкий: «У нас практически все игры очень эмоциональные и драматичные»

21:34
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к выездному матчу 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом». Игра состоится 5 декабря.

— У нас практически все игры очень эмоциональные и драматичные. С одной стороны это болезненно, с другой стороны деваться некуда, нужно отходить и готовиться к следующей игре.

— Победа над «Рубином» в первом круге стала пока последней для «Нижнего Новгорода» в премьер-лиге. Изменился ли как-то соперник с тех пор?

— На самом деле нет. Там могут быть какие-то текущие кадровые перестановки. Но в целом это команда, которая больше ищет свои шансы в контратаках. И как дебютант премьер-лиги пытается больше обороняться и больше делать ставку на игровую надежность сзади.

— В последнее время команда чередует победы с поражениями. Чего не хватает для более стабильного выступления.

— Я не могу оценивать ситуацию сериями. Если мы говорим про матч с «Динамо», там одни причины. В матче с «Ростовом» другие причины. Поэтому у серийности нет закономерности. Есть конкретная причина в каждом отдельном матче, и в каждом отдельном матче она может быть принципиально иная.

— Ваш первый матч в качестве главного тренера «Рубина» состоялся в Нижнем Новгороде. Будет ли для вас возвращение на этот стадион особенным?

— Нет, единственное, хотелось бы, чтобы мы избежали экскурсий по Нижнему Новгороду, которая очень сильно запомнилась, когда мы там играли с «Тамбовом».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-u-nas-vse-igry-emotsionalnye

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Иван Шитик все материалы автора

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