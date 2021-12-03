Слуцкий: «У нас практически все игры очень эмоциональные и драматичные»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к выездному матчу 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом». Игра состоится 5 декабря.
— У нас практически все игры очень эмоциональные и драматичные. С одной стороны это болезненно, с другой стороны деваться некуда, нужно отходить и готовиться к следующей игре.
— Победа над «Рубином» в первом круге стала пока последней для «Нижнего Новгорода» в премьер-лиге. Изменился ли как-то соперник с тех пор?
— На самом деле нет. Там могут быть какие-то текущие кадровые перестановки. Но в целом это команда, которая больше ищет свои шансы в контратаках. И как дебютант премьер-лиги пытается больше обороняться и больше делать ставку на игровую надежность сзади.
— В последнее время команда чередует победы с поражениями. Чего не хватает для более стабильного выступления.
— Я не могу оценивать ситуацию сериями. Если мы говорим про матч с «Динамо», там одни причины. В матче с «Ростовом» другие причины. Поэтому у серийности нет закономерности. Есть конкретная причина в каждом отдельном матче, и в каждом отдельном матче она может быть принципиально иная.
— Ваш первый матч в качестве главного тренера «Рубина» состоялся в Нижнем Новгороде. Будет ли для вас возвращение на этот стадион особенным?
— Нет, единственное, хотелось бы, чтобы мы избежали экскурсий по Нижнему Новгороду, которая очень сильно запомнилась, когда мы там играли с «Тамбовом».
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Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-u-nas-vse-igry-emotsionalnye
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