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Сегодня, 19:04

Агент: «Интерес к Конате есть. Предложения из РПЛ? Мы рассмотрим и такой вариант»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк заявил, что все вопросы о будущем нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате отложены до межсезонья.

«Конечно, интерес к Конате есть, но сейчас эти разговоры ни к чему. Ему нужно завершить сезон в «Ахмате», а потом уже сядем и поговорим. Предложения из РПЛ? Да, мы рассмотрим и такой вариант, почему нет. Все возможно. У него жена русская, плюс недавно родился ребенок. Думаю, будет лучше, если он останется в России. Если условный «Краснодар» обратится к нам, то почему нет. Главное, чтобы условия, предложенные тем или иным клубом, устроили «Ахмат», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

В текущем сезоне Конате провел за «Ахмат» 24 матча, в которых отметился 9 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-interes-k-konate-est-predlozheniya-iz-rpl-my-rassmotrim-pochemu-net/
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

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П
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