Агент Дивеева отреагировал на высказывание Бабаева о встрече с ЦСКА

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание генерального директора красно-синих Романа Бабаева о переговорах о продлении контракта с игроком.

«Могу ли я сказать, что обсуждалось на встрече? Конечно, нет. Удастся ли достичь соглашения с ЦСКА? Переговоры идут», — сказал Еремин «СЭ».

1 апреля генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с Игорем Дивеевым. В тот же день агент футболиста Олег Еремин заявил, что игроку не нравятся условия, которые ему предлагают красно-синие. 26 апреля Роман Бабаев заявил, что переговорный процесс идет и что накануне днем прошла встреча, на которой вновь обсуждался вопрос продления контракта с Дивеевым.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

(Валерия Яшвили)