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Селихов: «Абстрагировался от мыслей об уходе из «Спартака»

20:44
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«Абстрагировался от мыслей об уходе. Сейчас новый тренер, новое видение на состав. Мы тренируемся, а дальше посмотрим. Остаюсь ли я? Посмотрим, я не могу это сказать точно. До сентября еще время есть, все может быть. Поражение сборной? Жалко, будем работать», — скзаал Селихов.

Контракт голкипера со «Спартаком» рассчитан до лета 2022-го года. 25 мая «СЭ» сообщил об интересе «Рубина» к 27-летнему Селихову.

В 2019 году Селихов получил повреждение и не играл долгое время. Впервые после травмы он вышел на поле в матче 28-го тура прошедшего чемпионата России.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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