Селихов: «Абстрагировался от мыслей об уходе из «Спартака»
20:44
Голкипер «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.
«Абстрагировался от мыслей об уходе. Сейчас новый тренер, новое видение на состав. Мы тренируемся, а дальше посмотрим. Остаюсь ли я? Посмотрим, я не могу это сказать точно. До сентября еще время есть, все может быть. Поражение сборной? Жалко, будем работать», — скзаал Селихов.
Контракт голкипера со «Спартаком» рассчитан до лета 2022-го года. 25 мая «СЭ» сообщил об интересе «Рубина» к 27-летнему Селихову.
В 2019 году Селихов получил повреждение и не играл долгое время. Впервые после травмы он вышел на поле в матче 28-го тура прошедшего чемпионата России.
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