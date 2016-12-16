Санкции к арбитрам премьер-лиги за 2016-й могут быть сняты из-за перехода на работу по календарному году

Полномочный представитель Департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин подтвердил информацию "СЭ", что санкции, примененные к арбитрам в первой части сезона-2016/17, в ближайшее время могут быть отменены. По словам Калошина, это связано с тем, что ДСИ РФС планирует переходить в своей работе с сезонного на календарный год.

– ДСИ планирует в своей работе переходить с сезонного года на календарный год, – приводит "Р-Спорт" слова Калошина. – Это подразумевает, в том числе, и формирование новых списков арбитров и инспекторов на весь 2017 год.

В связи с тем, что это будут новые списки, подразумевается, что оценки, полученные в первой части сезона-2016/17, не будут входить в новый рейтинг арбитров, который по плану ДСИ теперь будет формироваться с 1 января по 31 декабря каждого года. Однако решающее слово в этом вопросе, как и во всех вопросах, связанных с нормативными документами по судейству, принадлежит исполкому РФС.

Заседание исполкома РФС, на котором может быть принято в числе прочего решение о переходе на новую систему работы ДСИ, состоится 20 декабря в Москве.

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