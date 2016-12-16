Судей-двоечников премьер-лиги собираются амнистировать

На этой неделе на совещании рабочей группы, созданной для доработки программы развития судейства, было объявлено, что всех российских арбитров премьер-лиги, получивших "двойки" за игры первой части чемпионата России, в ближайшее время амнистируют. По данным "СЭ", такое решение принял департамент судейства и инспектирования РФС.

Предположительно, причина подобного неожиданного хода, аналогов которому в новейшей истории нашего футбола нет, весьма проста. Если не аннулировать все неудовлетворительные оценки, может так случиться, что возникнут непреодолимые трудности с назначением судей на весенние матчи: если наши рефери продолжат получать низкие баллы, некоторых из них по существующим положениям придется отстранять до конца сезона. И заключительные решающие игры судить будет некому. А так, вся большая группа арбитров премьер-лиги как бы начнет с нуля – без "двоек". (Александр БОБРОВ)