Зарема: «Не знаю, каким футбольным богам молится Абаскаль, и что ему шептали футбольные духи в виде агентов»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» отреагировала на посещение руководством красно-белых освящения Владимирского храма.

— Действительно ли Леонид Арнольдович курировал строительство Владимирского храма, будучи президентом «Спартака»?

— Владимирский храм был построен на личные средства Леонида Арнольдовича, он детально им занимался и вел этот проект.

— Поможет ли приглашение батюшки на стадион, как это делали «Химки» в прошлом сезоне, чтобы завершить неудачную серию?

— Я не знаю, каким футбольным богам молится Абаскаль, и что ему шептали футбольные духи в виде агентов, когда в «Спартак» заводился Бальде, которого не брали европейские клубы даже бесплатно, у которого и сейчас в 20 играх ноль результативных действий в чемпионате Испании. И «Спартак» продолжает платить ему около 2,5 млн евро в качестве заработной платы, а также прочие игроки, рядом с которыми даже российские футболисты стали быстро деградировать, и молодежи от них нечего перенять. На основе каких божественных писаний совет директоров принимал решение об этих трансферах? Конкуренты и так по-божески себя ведут: вялый «Зенит», непонятное «Динамо», странный «Краснодар» и бестрансферный ЦСКА.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и генеральный директор Олег Малышев посетили Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

7 апреля красно-белые сыграют на выезде с «Динамо».