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Сегодня, 16:25

Зарема: «Не знаю, каким футбольным богам молится Абаскаль, и что ему шептали футбольные духи в виде агентов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» отреагировала на посещение руководством красно-белых освящения Владимирского храма.

— Действительно ли Леонид Арнольдович курировал строительство Владимирского храма, будучи президентом «Спартака»?

— Владимирский храм был построен на личные средства Леонида Арнольдовича, он детально им занимался и вел этот проект.

— Поможет ли приглашение батюшки на стадион, как это делали «Химки» в прошлом сезоне, чтобы завершить неудачную серию?

— Я не знаю, каким футбольным богам молится Абаскаль, и что ему шептали футбольные духи в виде агентов, когда в «Спартак» заводился Бальде, которого не брали европейские клубы даже бесплатно, у которого и сейчас в 20 играх ноль результативных действий в чемпионате Испании. И «Спартак» продолжает платить ему около 2,5 млн евро в качестве заработной платы, а также прочие игроки, рядом с которыми даже российские футболисты стали быстро деградировать, и молодежи от них нечего перенять. На основе каких божественных писаний совет директоров принимал решение об этих трансферах? Конкуренты и так по-божески себя ведут: вялый «Зенит», непонятное «Динамо», странный «Краснодар» и бестрансферный ЦСКА.

Гильермо Абаскаль. Какой бог подсказывает Абаскалю состав, с которым «Спартак» весной не забил ни гола и набрал два очка?!

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и генеральный директор Олег Малышев посетили Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

7 апреля красно-белые сыграют на выезде с «Динамо».

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
7
26
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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