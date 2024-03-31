Чернов: «Спартак» всегда только за одно место бьется. Разве нет?! Разумеется, за первое»

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о целях красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.

На данный момент московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

«Какое место по итогам сезона удовлетворит «Спартак»? «Спартак» всегда только за одно место бьется. Разве нет?! Разумеется, за первое место», — цитирует Чернова Sport24.

В сезоне-2023/24 Чернов принял участие в 16 встречах во всех турнирах, отличившись 1 результативной передачей.