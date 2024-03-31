Агент из ОАЭ рассказал об условиях содержания Промеса в тюрьме «Аль-Авир»

Футбольный агент из ОАЭ Хамад Анухи рассказал об условиях содержания форварда «Спартака» Квинси Промеса, находящегося под арестом.

Ранее De Telegraaf сообщил, что футболиста перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир». По информации источника, в одной камере с нападающим также находятся представители Египта, Индии и Пакистана.

«Нидерландские журналисты немного преувеличили, в одной камере действительно могут находиться около 20 заключенных, но она поделена на секторы, в которых находятся не более четырех человек. И, конечно, неправда, что в тюрьме почти нет охраны, с этим в ОАЭ очень строго. Что же касается экстрадиции, то думаю после окончания Рамадана (10 апреля) этот процесс может ускориться, сейчас бюрократия в ОАЭ работает медленно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Анухи.

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.