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Сегодня, 16:07

Агент из ОАЭ рассказал об условиях содержания Промеса в тюрьме «Аль-Авир»

Алина Савинова
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футбольный агент из ОАЭ Хамад Анухи рассказал об условиях содержания форварда «Спартака» Квинси Промеса, находящегося под арестом.

Ранее De Telegraaf сообщил, что футболиста перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир». По информации источника, в одной камере с нападающим также находятся представители Египта, Индии и Пакистана.

«Нидерландские журналисты немного преувеличили, в одной камере действительно могут находиться около 20 заключенных, но она поделена на секторы, в которых находятся не более четырех человек. И, конечно, неправда, что в тюрьме почти нет охраны, с этим в ОАЭ очень строго. Что же касается экстрадиции, то думаю после окончания Рамадана (10 апреля) этот процесс может ускориться, сейчас бюрократия в ОАЭ работает медленно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Анухи.

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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