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«Рубин» предоставил «Тамбову» базу для тренировок

15:45
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«Тамбов» на неделю приехал в Казань, где проведет тренировочный сбор на базе «Рубина», сообщает «Бизнес Online». Клуб из Тамбова будет работать в Казани с 1 по 7 июня.

Ранее «Рубин» сообщил о начале тренировок перед рестартом сезона РПЛ, который планируется 21 июня.

На своем поле «Рубин» проведет еще пять встреч: с «Локомотивом», «Спартаком», «Оренбургом», «Краснодаром» и «Ростовом». После 22-х туров казанцы занимают 14-е место в турнирной таблице.

«Тамбов» с 25 очками занимает в таблице 11 место

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/news/255585

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