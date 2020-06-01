«Рубин» предоставил «Тамбову» базу для тренировок

«Тамбов» на неделю приехал в Казань, где проведет тренировочный сбор на базе «Рубина», сообщает «Бизнес Online». Клуб из Тамбова будет работать в Казани с 1 по 7 июня.

Ранее «Рубин» сообщил о начале тренировок перед рестартом сезона РПЛ, который планируется 21 июня.

На своем поле «Рубин» проведет еще пять встреч: с «Локомотивом», «Спартаком», «Оренбургом», «Краснодаром» и «Ростовом». После 22-х туров казанцы занимают 14-е место в турнирной таблице.

«Тамбов» с 25 очками занимает в таблице 11 место