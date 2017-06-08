14:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" объявил об уходе Грасии

Хави ГРАСИЯ. Фото Дмитрий ШУБА
Хави ГРАСИЯ. Фото Дмитрий ШУБА
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Руководство "Рубина" и главный тренер команды Хави Грасия пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, информирует клубная пресс-служба. Вместе с ним команду покидают его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.

– "Рубин" благодарит Хавьера Грасию и его штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере, – гласит сообщение на сайте команды.

Напомним, что испанец возглавил казанцев в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 "Рубин" под руководством Грасии занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.

По информации "СЭ", в ближайшее время клуб вновь может возглавить Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".

Татаро-американские инвестиции в Бердыева. Кто вернул Курбана в "Рубин"

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6932-havier-grasiya-pokidaet-rubin

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Thomas_Boy_

Какой-то бардак в спорте у нас...

16:40

lexxxus

сп@рт@к причем тут бердыев??? Там война кланов за клуб, сейчас камни снова вернулись в клан прошлого президента республики, всё будет как и было

16:09

SIZ170

Динамо помнит, кто их в *пердив* слил.....Уфа 3 : 1 Спартак М

15:52

Морозов95

9-го объявят что тренер КББ, и 10-го начинается сбор!

15:38

Паснаход

Наконец-то. Ждём теперь новость о назначении Бердыева. Завтра уже начинается 1-ый сбор, по идее.

15:29

spartak ekspress

бердыев не пойдет, выходит билю возвращать

15:22

vasiunchik

Учимся получать баблос! Именно получать, а не зарабатывать!

15:08

ntsg62

В рассрочку 7 лямов,начирикал Нобель...

14:53

сп@рт@к

В очередной раз радуюсь, что Федун отказался от Бердыева. Нельзя отдавать на откуп одному человеку всю клубную систему. Когда он уходит, ты остаешься ни с чем. Рубин-пример этого. И деньги есть, а отстроить заново всю клубную вертикаль, никак не получается.

14:44

южанин61

Дорогое оно это согласие оказалось. Но что такое 10 млн для татарской мафии.

14:41

Привет от дилетанта!

Неожиданно. Особенно, после подписания Бердыева.

14:25

баламошка

И об уплыве 10 лямов.

14:22

Трижды разбанен)

договорились? 10 лямов?

14:16