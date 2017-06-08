"Рубин" объявил об уходе Грасии

Руководство "Рубина" и главный тренер команды Хави Грасия пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, информирует клубная пресс-служба. Вместе с ним команду покидают его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.

– "Рубин" благодарит Хавьера Грасию и его штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере, – гласит сообщение на сайте команды.

Напомним, что испанец возглавил казанцев в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 "Рубин" под руководством Грасии занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.

По информации "СЭ", в ближайшее время клуб вновь может возглавить Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".

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