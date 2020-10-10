РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Кулькова

11:49
Теги:

Тинькофф Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего футболиста «Спартака» и сборной России Василия Кулькова.

Кульков скончался на 54 году жизни 10 октября в реанимации. Сегодня бывший футболист должен был перенести плановую операцию по онкологии.

За «Спартак» Кульков выступал с 1989 по 1991 год. Затем он вернулся в команду в 1995 году и отыграл за нее еще два сезона.

В составе «Спартака» он стал чемпионом СССР и России. Также он выигрывал серебряные и бронзовые медали. Также Кульков выступал за «Бенфику», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов».

За сборную России Василий провел 21 матч и стал автором пяти мячей.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир