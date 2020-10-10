РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Кулькова

Тинькофф Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего футболиста «Спартака» и сборной России Василия Кулькова.

Кульков скончался на 54 году жизни 10 октября в реанимации. Сегодня бывший футболист должен был перенести плановую операцию по онкологии.

В возрасте 54 лет скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков



Приносим соболезнования родным и близким Василия ? — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 10, 2020

За «Спартак» Кульков выступал с 1989 по 1991 год. Затем он вернулся в команду в 1995 году и отыграл за нее еще два сезона.

В составе «Спартака» он стал чемпионом СССР и России. Также он выигрывал серебряные и бронзовые медали. Также Кульков выступал за «Бенфику», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов».

За сборную России Василий провел 21 матч и стал автором пяти мячей.