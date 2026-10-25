«Зенит» — махачкалинское «Динамо»: Андраде не реализовал пенальти на 90+8-й минуте

«Зенит» не смог реализовать третий пенальти в матче 12-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 2:0.

На 90+8-й минуте с 11-метровой отметки не забил Кевин Андраде.

Это четвертый пенальти в матче и третий в пользу питерцев.