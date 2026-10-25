«Зенит» перехватил лидерство у «Динамо»: турнирная таблица РПЛ после 12 туров

В воскресенье, 25 октября, матчем «Зенит» — «Динамо» Махачкала (2:0) завершился 12-й тур чемпионата России.

Благодаря этой победе команда Сергея Семака вышла на чистое первое место в турнирной таблице с 27 очками. «Динамо», уступившее в этом туре «Акрону» (1:3), опустилось на вторую строчку с 25 очками. ЦСКА обыграл «Спартак» (2:0) и также набрал 25 очков, но уступает бело-голубым по дополнительным показателям.

РПЛ: результаты всех матчей 12-го тура

Фото «СЭ»

В 13-м туре встречаются: 31 октября «Рубин» — «Факел» (15.15), «Динамо» — «Ахмат» (17.00), «Родина» — «Краснодар» (19.45);

1 ноября «Оренбург» — ЦСКА (13.00), «Динамо» Мх — «Ростов» (15.15), «Балтика» — «Акрон» (17.30), «Локомотив» — «Спартак» (19.45);

2 ноября «Крылья Советов» — «Зенит» (18.00).