Мантуан: «Понимал, как важно Аугусто почувствовать уверенность в своих силах, поэтому уступил ему удар с пенальти»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан объяснил, почему в матче 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0) вместо него первый пенальти сине-бело-голубых пробил Фелипе Аугусто.

Всего за игру было назначено четыре пенальти, три из них — в пользу питерцев. 11-метровые реализовали Аугусто и нападающий «Зенита» Максим Глушенков.

— Что было при первом пенальти, когда в итоге пробили не вы, а Фелипе Аугусто?

— В обычной ситуации пенальти бил бы я, но я понимал, как важно Фелипе Аугусто почувствовать уверенность в своих силах, поэтому сделал дружеский жест — уступил ему этот удар. Очень радостно, что он забил. Он хорошо исполняет пенальти, — сказал Мантуан.

«Зенит» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые 2 ноября на выезде сыграют с «Крыльями Советов».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max