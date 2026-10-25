«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в матче с четырьмя пенальти

«Зенит» на своем поле обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России — 2:0.

Хозяева забили оба гола с пенальти: на 63-й минуте отличился Фелипе Аугусто, а на 77-й — Максим Глушенков.

На 16-й минуте нападающий гостей Миро не смог реализовать 11-метровый, а на 90+8-й с пенальти не забил защитник питерцев Кевин Андраде.

«Зенит» одержал пятую победу подряд в РПЛ и с 27 очками возглавил турнирную таблицу. «Динамо» с 13 очками располагается на десятой строчке. Команда продлила безвыигрышную серию до шести матчей во всех турнирах.

В следующем туре сине-бело-голубые 2 ноября на выезде сыграют с «Крыльями Советов», а махачкалинцы днем ранее примут «Ростов».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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