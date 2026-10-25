Мантуан — о «Золотом мяче»: «Ямаль заслуживает приз больше всего»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан считает нападающего сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля главным претендентом на «Золотой мяч».

Церемония вручения награды состоится 26 октября в Лондоне.

— Кого видите фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»?

— Не знаю, выиграет ли Ямаль. На мой взгляд, он заслуживает приз больше всего. Уверен, каждому нравится смотреть на его игру. Думаю, он главный претендент, — сказал Мантуан.

В сезоне-2025/26 Ямаль был признан лучшим игроком победной для «Барселоны» Ла лиги. Он забил 16 голов и сделал 12 результативных передач в чемпионате Испании. Вместе со своей сборной 19-летний футболист выиграл чемпионат мира-2026.

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