Газзаев похвалил Бориско после победы ЦСКА над «Спартаком»: «Заслужил награду лучшему игроку»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил выступление вратаря армейцев Бориско в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

«Думаю, Бориско вполне заслужил эту награду. Для него это был первый матч, и он провел его очень уверенно. Без помарок», — сказал Газзаев «СЭ», отвечая на вопрос о выборе лучшего футболиста встречи.

Также специалист выделил действия обороны ЦСКА, которая не позволила красно-белым отличиться.

«Я бы выделил всю оборону ЦСКА. Команда блестяще действовала не только на флангах, но и в центре. Лукин, Данилов, Жоао Виктор сыграли практически образцово. В первой половине встречи «Спартаку» почти ничего не позволили создать», — отметил Газзаев.

ЦСКА выиграл московское дерби со счетом 2:0. Оба гола армейцы забили до перерыва. Бориско был признан лучшим игроком встречи.

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