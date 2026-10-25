Игрок «Зенита» Мантуан об изучении русского языка: «С женой каждую неделю занимаемся. Понимаю, но отвечать тяжело»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан после матча с махачкалинским «Динамо» (2:0) в 12-м туре РПЛ рассказал, как проходит его изучение русского языка.

«Язык тяжелый, но занятия идут хорошо. Мы с женой каждую неделю занимаемся. Тяжело говорить, но понимаю ваши вопросы. Отвечать тяжело. Оптимистичная задача к концу сезона — выйти к вам и поговорить по-русски. С ошибками могу и сейчас, но лучше потом скажу на русском», — сказал Мантуан журналистам.

25-летний бразилец играет за «Зенит» с лета 2022 года. Один сезон в команде из Санкт-Петербурга он провел на правах аренды из «Коринтианса», после чего сине-бело-голубые выкупили его контракт.

В сезоне-2026/27 Мантуан забил один гол в 11 матчах РПЛ.

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