Мантуан — о четырех пенальти в матче «Зенита» с махачкалинским «Динамо»: «Нормальное явление»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал то, что в матче 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0) было назначено четыре пенальти.

Два 11-метровых в игре реализовали футболисты питерской команды Фелипе Аугусто и Максим Глушенков. Нападающий «Динамо» Миро и защитник «Зенита» Кевин Андраде не смогли забить с пенальти.

— Сегодняшний матч назвали соревнованием пенальти. Какие мысли по этому поводу?

— Нормальное явление, мы создавали моменты. За нарушение в штрафной назначаются 11-метровые удары. Если бы не пенальти, мы бы свои мячи забили. Обычная ситуация.

— Миро не забил пенальти. Стал ли этот момент переломным?

— Не смотрел повтор, поэтому не могу точно сказать, был пенальти или нет. Ему не повезло при ударе — нам повезло. Мы своими шансами воспользовались, а он — нет, — сказал Мантуан.

«Зенит» с 27 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Динамо» с 13 очками располагается на десятой строчке.

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