Аугусто: «Я собирался пробить второй пенальти, но Глушенков сказал, что хочет стать лучшим бомбардиром лиги»

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто в разговоре с «СЭ» объяснил, почему уступил Максиму Глушенкову право на второй пенальти в матче 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

В воскресенье сине-бело-голубые на своем поле обыграли «Динамо» со счетом 2:0. Питерцы забили оба гола с пенальти. Всего за матч было назначено четыре пенальти.

«Я собирался пробить второй пенальти, но Глушенков заработал его, и он сказал мне, что хочет стать лучшим бомбардиром лиги. Он поговорил со мной, и я его понял, потому что первый пенальти пробил я. А второй он — и он забил. Так что я рад за него и рад за команду, которая одержала победу. Это нормальная ситуация? Да. Мы друзья», — сказал Аугусто «СЭ».

«Зенит» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

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