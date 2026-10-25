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«Бориско — игрок матча. Кисляк — европейский уровень. А Карседо опять перестраховался». Газзаев — о дерби

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, Дарья Исаева, «СЭ»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил победу армейцев над «Спартаком» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Спартак

«ЦСКА провел практически идеальный первый тайм»

— Валерий Георгиевич, получили удовольствие от дерби?

— Да, конечно. На мой взгляд, ЦСКА показал качественный футбол. Особенно до перерыва. Отдельно отмечу Бориско, который уверенно сыграл в воротах. Считаю, что результат абсолютно закономерен.

ЦСКА всухую обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;матче 12-го тура РПЛ.ЦСКА забил на 34-й секунде, а «Спартак» оказался не готов к дерби. Игдисамов переиграл Карседо

— Ожидали, что уже к 24-й минуте армейцы будут вести со счетом 2:0? Для многих такое начало стало настоящим шоком.

— У меня сложилось впечатление, что в первом тайме ЦСКА играл просто на классе. Контроль мяча, создание голевых моментов, быстрый переход из обороны в атаку, контратаки — все было на высоком уровне. Пожалуй, это один из лучших таймов армейцев по качеству футбола. Причем надо учитывать соперника. Все-таки «Спартак»! Но ЦСКА выглядел на голову выше, уверенно переигрывал красно-белых практически на всех участках поля.

— Во втором тайме характер игры изменился.

— Конечно, «Спартак» приложил усилия, чтобы переломить ход встречи. Красно-белые попытались прибавить, провели замены. Но до перерыва ЦСКА действовал практически идеально. Тренерский штаб армейцев выбрал верный план на игру. Прессинг на первых минутах здорово сработал. Глебов забил быстрый гол. А вот некоторые решения штаба «Спартака» по составу мне совершенно непонятны!

«Не понимаю, почему Даку не вышел с первых минут»

— Какие именно?

— До сих пор не понимаю, почему Даку остался в запасе. Даже за те десять минут, которые ему предоставили, у него возникло несколько моментов. Это сильный для нашей лиги нападающий, который прекрасно проявил себя еще в Казани. Не использовать такого футболиста с первых минут в дерби... Странное решение. Карседо опять почему-то решил сыграть осторожно, перестраховался.

— Вы бы сразу выпустили двух форвардов — Угальде и Даку?

— Думаю, это было бы идеальное сочетание. Оба находятся в хорошей форме. На мой взгляд, «Спартаку» стоило с самого начала действовать с двумя нападающими. А здесь я не совсем понял первоначальный план. Команда играла осторожно. ЦСКА быстро забил, и стало очевидно, что такой подход не работает. Красно-белым не хватало мощи впереди, особенно в чужой штрафной. Нужен был таран в лице Даку.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Рубина&raquo; в&nbsp;матче РПЛ 18&nbsp;октября.Даку не пощадил «Рубин», а лучшим снова был Солари. «Спартак» в полном порядке за неделю до дерби с ЦСКА

— По манере игры он напоминает Кордобу?

— Да, оба мощные, умеют бороться, оказывать давление на защитников. Такие форварды очень полезны. Поэтому, повторюсь, связка Угальде — Даку могла бы стать идеальным вариантом для «Спартака». Особенно в таком матче. Ну и еще одного решения по составу я не до конца понял.

— Какого?

— Почему с первых минут играл Парада, а не Дмитриев. Ведь с выходом на замену Игоря у «Спартака» на левом фланге сразу появились скорость и острота.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Кисляк — футболист современной формации»

— Согласны, что Аззи и Круговой практически выключили из игры Солари и Маркиньоса? Ведь фланги считаются одной из сильных сторон «Спартака».

— Да, конечно. И Аззи, и Круговой здорово смотрелись, особенно до перерыва. Не давали пространства Маркиньосу и Солари. Но я бы выделил всю оборону ЦСКА. Команда блестяще действовала не только на флангах, но и в центре. Лукин, Данилов, Жоао Виктор сыграли практически образцово. В первой половине встречи «Спартаку» почти ничего не позволили создать.

Кроме того, уверенно выглядела середина поля. Кисляк и Обляков контролировали ситуацию, эффективно противодействовали Барко. Впереди активно действовали Глебов, Олейников, Мусаев. Они обеспечивали хорошее движение. В целом команда смотрелась очень цельно.

— Леонид Слуцкий считает связку Кисляк — Обляков сильнейшей в РПЛ. Согласны?

— Прежде всего хочу отметить Кисляка. Он действует стабильно, демонстрирует высокий класс. Матвей — футболист современной формации. Это действительно серьезный европейский уровень. Сегодня особенно ценятся центральные полузащитники, которые одинаково успешно играют в атаке и обороне. Кисляк прекрасно справляется с обеими задачами. Не только участвует в организации атак, но и выполняет большой объем черновой работы. Такие исполнители сейчас на вес золота. Ну и Обляков почти в каждом матче один из лучших в составе армейцев. Так что действительно образовалась мощная связка в центре поля.

Матвей Кисляк.«Получится уехать в европейский топ-клуб — хорошо. Но я туда не рвусь». Интервью Кисляка

— Лучшим футболистом матча признали Бориско. А кого бы выделили вы?

— Думаю, Бориско вполне заслужил эту награду. Для него это был первый матч, и он провел его очень уверенно. Без помарок.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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