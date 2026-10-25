«Бориско — игрок матча. Кисляк — европейский уровень. А Карседо опять перестраховался». Газзаев — о дерби
«ЦСКА провел практически идеальный первый тайм»
— Валерий Георгиевич, получили удовольствие от дерби?
— Да, конечно. На мой взгляд, ЦСКА показал качественный футбол. Особенно до перерыва. Отдельно отмечу Бориско, который уверенно сыграл в воротах. Считаю, что результат абсолютно закономерен.
— Ожидали, что уже к 24-й минуте армейцы будут вести со счетом 2:0? Для многих такое начало стало настоящим шоком.
— У меня сложилось впечатление, что в первом тайме ЦСКА играл просто на классе. Контроль мяча, создание голевых моментов, быстрый переход из обороны в атаку, контратаки — все было на высоком уровне. Пожалуй, это один из лучших таймов армейцев по качеству футбола. Причем надо учитывать соперника. Все-таки «Спартак»! Но ЦСКА выглядел на голову выше, уверенно переигрывал красно-белых практически на всех участках поля.
— Во втором тайме характер игры изменился.
— Конечно, «Спартак» приложил усилия, чтобы переломить ход встречи. Красно-белые попытались прибавить, провели замены. Но до перерыва ЦСКА действовал практически идеально. Тренерский штаб армейцев выбрал верный план на игру. Прессинг на первых минутах здорово сработал. Глебов забил быстрый гол. А вот некоторые решения штаба «Спартака» по составу мне совершенно непонятны!
«Не понимаю, почему Даку не вышел с первых минут»
— Какие именно?
— До сих пор не понимаю, почему Даку остался в запасе. Даже за те десять минут, которые ему предоставили, у него возникло несколько моментов. Это сильный для нашей лиги нападающий, который прекрасно проявил себя еще в Казани. Не использовать такого футболиста с первых минут в дерби... Странное решение. Карседо опять почему-то решил сыграть осторожно, перестраховался.
— Вы бы сразу выпустили двух форвардов — Угальде и Даку?
— Думаю, это было бы идеальное сочетание. Оба находятся в хорошей форме. На мой взгляд, «Спартаку» стоило с самого начала действовать с двумя нападающими. А здесь я не совсем понял первоначальный план. Команда играла осторожно. ЦСКА быстро забил, и стало очевидно, что такой подход не работает. Красно-белым не хватало мощи впереди, особенно в чужой штрафной. Нужен был таран в лице Даку.
— По манере игры он напоминает Кордобу?
— Да, оба мощные, умеют бороться, оказывать давление на защитников. Такие форварды очень полезны. Поэтому, повторюсь, связка Угальде — Даку могла бы стать идеальным вариантом для «Спартака». Особенно в таком матче. Ну и еще одного решения по составу я не до конца понял.
— Какого?
— Почему с первых минут играл Парада, а не Дмитриев. Ведь с выходом на замену Игоря у «Спартака» на левом фланге сразу появились скорость и острота.
«Кисляк — футболист современной формации»
— Согласны, что Аззи и Круговой практически выключили из игры Солари и Маркиньоса? Ведь фланги считаются одной из сильных сторон «Спартака».
— Да, конечно. И Аззи, и Круговой здорово смотрелись, особенно до перерыва. Не давали пространства Маркиньосу и Солари. Но я бы выделил всю оборону ЦСКА. Команда блестяще действовала не только на флангах, но и в центре. Лукин, Данилов, Жоао Виктор сыграли практически образцово. В первой половине встречи «Спартаку» почти ничего не позволили создать.
Кроме того, уверенно выглядела середина поля. Кисляк и Обляков контролировали ситуацию, эффективно противодействовали Барко. Впереди активно действовали Глебов, Олейников, Мусаев. Они обеспечивали хорошее движение. В целом команда смотрелась очень цельно.
— Леонид Слуцкий считает связку Кисляк — Обляков сильнейшей в РПЛ. Согласны?
— Прежде всего хочу отметить Кисляка. Он действует стабильно, демонстрирует высокий класс. Матвей — футболист современной формации. Это действительно серьезный европейский уровень. Сегодня особенно ценятся центральные полузащитники, которые одинаково успешно играют в атаке и обороне. Кисляк прекрасно справляется с обеими задачами. Не только участвует в организации атак, но и выполняет большой объем черновой работы. Такие исполнители сейчас на вес золота. Ну и Обляков почти в каждом матче один из лучших в составе армейцев. Так что действительно образовалась мощная связка в центре поля.
— Лучшим футболистом матча признали Бориско. А кого бы выделили вы?
— Думаю, Бориско вполне заслужил эту награду. Для него это был первый матч, и он провел его очень уверенно. Без помарок.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1