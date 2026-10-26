Игдисамов обратился к футболистам ЦСКА после победы в дерби: «Обыграли спартачей»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала в своем Telegram-канале видео из победной раздевалки с обращением главного тренера Дмитрия Игдисамова к игрокам команды.

В воскресенье, 25 октября, армейцы на своем поле обыграли «Спартак» (2:0) в 12-м туре чемпионата России.

«Обыграли спартачей, выиграли в дерби. Для нас это самые главные матчи в чемпионате. Качество игры сегодня было очень хорошим. Вот с такой игрой надо двигаться дальше. Нам иногда приходится попотеть в обороне, но по-другому очки не добываются, мужики, особенно в играх вот таких, лобовых с прямым конкурентом. Кто бы что ни говорил, вы своим трудом, своей игрой добываете эти очки и по праву находитесь на том месте, где мы находимся сейчас. Шаг за шагом, только вперед, вперед, и все будет хорошо», — сказал Игдисамов на видео.