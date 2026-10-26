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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после победы над «Спартаком»

Игдисамов обратился к футболистам ЦСКА после победы в дерби: «Обыграли спартачей»

Алина Савинова

Пресс-служба ЦСКА опубликовала в своем Telegram-канале видео из победной раздевалки с обращением главного тренера Дмитрия Игдисамова к игрокам команды.

В воскресенье, 25 октября, армейцы на своем поле обыграли «Спартак» (2:0) в 12-м туре чемпионата России.

«Обыграли спартачей, выиграли в дерби. Для нас это самые главные матчи в чемпионате. Качество игры сегодня было очень хорошим. Вот с такой игрой надо двигаться дальше. Нам иногда приходится попотеть в обороне, но по-другому очки не добываются, мужики, особенно в играх вот таких, лобовых с прямым конкурентом. Кто бы что ни говорил, вы своим трудом, своей игрой добываете эти очки и по праву находитесь на том месте, где мы находимся сейчас. Шаг за шагом, только вперед, вперед, и все будет хорошо», — сказал Игдисамов на видео.

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над &laquo;Спартаком&raquo;.Все дерби нужно играть, как ЦСКА. Игдисамов, браво!

ЦСКА с 25 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ, уступая московскому «Динамо» (25 очков) по дополнительным показателям. В 13-м туре армейцы 1 ноября сыграют с «Оренбургом».

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Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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