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Газзаев считает, что ЦСКА играл на голову вышел Спартака в дерби

Газзаев — о победе ЦСКА над «Спартаком»: «Армейцы играли на классе, на голову выше соперника»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от победы армейцев над «Спартаком» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

«На мой взгляд, ЦСКА показал качественный футбол. Особенно до перерыва. У меня сложилось впечатление, что в первом тайме армейцы играли просто на классе. Контроль мяча, создание голевых моментов, быстрый переход из обороны в атаку, контратаки — все было на высоком уровне.

Пожалуй, это один из лучших таймов ЦСКА по качеству футбола. Причем надо учитывать соперника. Все-таки «Спартак»! Но армейцы выглядели на голову выше, уверенно переигрывали красно-белых практически на всех участках поля.

Конечно, после перерыва «Спартак» приложил усилия, чтобы переломить ход встречи. Красно-белые попытались прибавить, провели замены. Но в первой половине ЦСКА действовал практически идеально. Тренерский штаб армейцев выбрал верный план на игру. Прессинг на первых минутах здорово сработал. Глебов забил быстрый гол. Считаю, что результат абсолютно закономерен», — сказал Газзаев «СЭ».

Встреча состоялась 25 октября. К 24-й минуте армейцы вели со счетом 2:0 и сохранили преимущество до финального свистка.

Валерий Газзаев и&nbsp;полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч с&nbsp;хавбеком &laquo;Спартака&raquo; Данилой Пруцевым.«Бориско — игрок матча. Кисляк — европейский уровень. А Карседо опять перестраховался». Газзаев — о дерби

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«Зенит» перехватил лидерство у «Динамо»: турнирная таблица РПЛ после 12 туров
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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П
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Крылья Советов, ЦСКА

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