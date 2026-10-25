Газзаев — о победе ЦСКА над «Спартаком»: «Армейцы играли на классе, на голову выше соперника»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от победы армейцев над «Спартаком» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

«На мой взгляд, ЦСКА показал качественный футбол. Особенно до перерыва. У меня сложилось впечатление, что в первом тайме армейцы играли просто на классе. Контроль мяча, создание голевых моментов, быстрый переход из обороны в атаку, контратаки — все было на высоком уровне.

Пожалуй, это один из лучших таймов ЦСКА по качеству футбола. Причем надо учитывать соперника. Все-таки «Спартак»! Но армейцы выглядели на голову выше, уверенно переигрывали красно-белых практически на всех участках поля.

Конечно, после перерыва «Спартак» приложил усилия, чтобы переломить ход встречи. Красно-белые попытались прибавить, провели замены. Но в первой половине ЦСКА действовал практически идеально. Тренерский штаб армейцев выбрал верный план на игру. Прессинг на первых минутах здорово сработал. Глебов забил быстрый гол. Считаю, что результат абсолютно закономерен», — сказал Газзаев «СЭ».

Встреча состоялась 25 октября. К 24-й минуте армейцы вели со счетом 2:0 и сохранили преимущество до финального свистка.

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