Тренер «Динамо» Мх Евсеев поблагодарил команду в раздевалке после матча с «Зенитом»: «Вопросов никаких нет»
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поблагодарил команду за игру с «Зенитом» (0:2) в 12-м туре чемпионата России.
Оба гола сине-бело-голубые забили с пенальти. Пресс-служба махачкалинского клуба опубликовала видео из раздевалки команды после матча.
«За игру спасибо. План на игру, вы его выполняли. Всю работу... Нормально, вопросов никаких нет. Это футбол, это жизнь. Мы, главное, перед собой честны. Мы играли, мы бились, мы хотели навязать сопернику игру. Она у нас, я считаю, удавалась. Поэтому никаких вопросов нет. Ошибки, они всегда присутствуют. Посыпать голову пеплом, наверное, не стоит. Спасибо вам за игру. Ни к кому нет вопросов», — сказал Евсеев в раздевалке после матча.
Махачкалинское «Динамо» с 13 очками занимает 10- место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Ростовом» 1 ноября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1