Тренер «Динамо» Мх Евсеев поблагодарил команду в раздевалке после матча с «Зенитом»: «Вопросов никаких нет»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поблагодарил команду за игру с «Зенитом» (0:2) в 12-м туре чемпионата России.

Оба гола сине-бело-голубые забили с пенальти. Пресс-служба махачкалинского клуба опубликовала видео из раздевалки команды после матча.

«За игру спасибо. План на игру, вы его выполняли. Всю работу... Нормально, вопросов никаких нет. Это футбол, это жизнь. Мы, главное, перед собой честны. Мы играли, мы бились, мы хотели навязать сопернику игру. Она у нас, я считаю, удавалась. Поэтому никаких вопросов нет. Ошибки, они всегда присутствуют. Посыпать голову пеплом, наверное, не стоит. Спасибо вам за игру. Ни к кому нет вопросов», — сказал Евсеев в раздевалке после матча.

Махачкалинское «Динамо» с 13 очками занимает 10- место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Ростовом» 1 ноября.

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