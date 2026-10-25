Мантуан заявил, что готов завершить карьеру в «Зените»: «Петербург — мой дом»

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан не исключил, что завершит карьеру в петербургском клубе.

— Насколько Россия стала для вас родной? Готовы ли завершить карьеру в «Зените»?

— Петербург — мой дом. К концу сезона будет уже пять лет, как я играю здесь. Петербург — дом для меня и семьи. Ничего нельзя загадывать в футболе, но почему бы и нет, если я завершу карьеру здесь.

25-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

В сезоне-2026/27 на его счету 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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