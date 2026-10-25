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В Госдуме оценили победу Петра Яна над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби

В Госдуме оценили победу Яна над Двалишвили: «Получил за свои слова в адрес России и наших символов»

Депутат Госдумы РФ и председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» оценил победу российского бойца Петра Яна над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Прекрасная победа нашего бойца, очень рады за Петра и его команду. Поздравляем всех причастных! Особенно эта победа прекрасна на фоне всех непонятных высказываний соперника Яна в адрес нашей страны, наших национальных символов и нашего бойца. Двалишвили получил за это. Это прекрасная победа, Петр — большой молодец. Уверен, вся страна радуется вместе с ним», — сказал Свищев «СЭ».

Петр Ян (справа) и&nbsp;Мераб Двалишвили.UFC 333. Великая трилогия Яна и Мераба, два Волка и поражение Евлоева

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. В профессиональных ММА у него 21 победа и 5 поражений.

Радченко Кирилл

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
Дмитрий Свищев
UFC
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