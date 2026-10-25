Газзаев: «Аззи и Круговой выключили из игры Маркиньоса и Солари»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» отметил действия фланговых футболистов армейцев в победном матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

По мнению специалиста, красно-синие сумели нейтрализовать одну из главных сильных сторон соперника — игру на флангах.

«И Аззи, и Круговой здорово смотрелись, особенно до перерыва. Не давали пространства Маркиньосу и Солари. Но я бы выделил всю оборону ЦСКА. Команда блестяще действовала не только на флангах, но и в центре. Лукин, Данилов, Жоао Виктор сыграли практически образцово. В первой половине встречи «Спартаку» почти ничего не позволили создать.

Кроме того, уверенно выглядела середина поля. Кисляк и Обляков контролировали ситуацию, эффективно противодействовали Барко. Впереди активно действовали Глебов, Олейников, Мусаев. Они обеспечивали хорошее движение. В целом команда смотрелась очень цельно», — сказал Газзаев «СЭ».

Армейцы победили «Спартак» со счетом 2:0, обеспечив себе преимущество в два мяча уже к 24-й минуте встречи.

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