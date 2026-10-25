Семак — о дебюте Москвичева за «Зенит» в РПЛ: «Практически всегда выбирал правильные решения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в ответ на вопрос корреспондента «СЭ» оценил игру вратаря Богдана Москвичева в матче 12-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:0).

22-летний воспитанник «Зенита» дебютировал за основную команду в чемпионате России. Махачкалинское «Динамо» не нанесло ни одного удара в створ ворот.

«Есть сложности по такому матчу, когда [вратарь] мало вступает в игру, ударов мало. Тем не менее, нужно сохранять концентрацию. Игра вратаря не только заключается в том, чтобы отбивать удары, а еще играть и ногами, страховать партнера. И в принципе сегодня Богдан сыграл хорошо в тех моментах, где он был задействован. Практически всегда выбирал правильные решения и, на мой взгляд, очень достойно сегодня смотрелся», — сказал Семак на пресс-конференции.

После 12 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. У махачкалинского «Динамо» — 13 очков и 10-е место.

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